Corona'da Korkutan Yeni Varyant: C.1.2 Varyantı Nedir; Ne Kadar Tehlikeli?

İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıktığı düşünülen ve küresel olarak diğer birçok ülkede de görülen, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi. Güney Afrika'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Sıralama Platformu'ndan (KRISP) bilim insanları, yeni varyant C.1.2'nin ülkede ilk kez bu yıl Mayıs ayında tespit edildiğini söyledi. C.1.2 o zamandan beri Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, İngiltere, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de de görüldü.
24 Ağustos'ta MedRxiv'de yayınlanan ve henüz hakem onayından geçmeyen bir çalışmaya göre, C.1.2, ilk dönemde SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına hakim olan C.1'e kıyasla önemli ölçüde mutasyona uğradı. Araştırmacılar, yeni varyantın, şimdiye kadar dünya çapında tespit edilen diğer endişe verici varyantlardan daha fazla mutasyona sahip olduğunu söylüyor.
Çalışma, Güney Afrika'da C.1.2 genomlarının sayısının Mayıs'ta yüzde 0,2, Haziran'da yüzde 1,6 ve Temmuz'da yüzde 2 olduğunu söylüyor ve artışa dikkat çekiyor. Çalışmanın yazarları, "Bu, erken teşhis sırasında ülkedeki Beta ve Delta varyantlarında görülen artışlara benziyor" diyor.
Çalışmaya göre, C.1.2, diğer varyantların mevcut global mutasyon oranından iki kat daha hızlı olan, yılda yaklaşık 41.8 mutasyonluk bir mutasyon oranına sahip. C.1.2 dizilerinin yarısından fazlası 14 mutasyona sahip, ancak bazı dizilerde ek varyasyonların fark edildiği söyleniyor.
Araştırmacılar ayrıca, yeni varyantın diğer bölümlerindeki değişikliklerle birlikte, muhtemelen Alfa veya Beta varyantları için antikor geliştirmiş hastalar da dahil olmak üzere, antikorlardan ve bağışıklık tepkisinden kaçabildiğini söylüyor.
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