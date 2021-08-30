Corona'da Korkutan Yeni Varyant: C.1.2 Varyantı Nedir; Ne Kadar Tehlikeli?

Dünya Coronavirüs'ün Delta varyantı ile boğuşurken, kötü bir haber de Güney Afrika'dan geldi. Araştırmacılar, son derece bulaşıcı olduğu söylenen C.1.2 varyantı hakkında uyarıyor...

C.1.2 Varyantı Nedir; Ne Kadar Tehlikeli?

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