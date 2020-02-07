Corona Virüs Pangolinlerden yayılmış olabilir mi?

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 638 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona Virüs'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni tip Corona Virüs'ün insanlara yarasalardan bulaşmış olabileceği düşünülüyordu.
PANGOLİN ŞÜPHESİ
Ancak araştırmacılar bir ara kaynakçı olabileceği tezi üzerine de gitti. Binden fazla vahşi hayvan üzerinde testler yapıldı.
Ve Çinli bilim insanları pangolinlerin hastalığın menşei olabileceğini iddiasını duyurdu.
Çin Resmi Haber Ajansı'nın geçtiği habere Çinli bilim insanları, pangolinlerde bulunan Corona Virüs dizilimlerinin enfekte olmuş kişilerdekilerle yüzde 99 özdeşleştiği tespit etti.
Bu durum virüsün insanlara bulaşmasına sebep olan ara kaynakçının Pangolinler olabileceği ihtimalini ortaya koydu.
Araştırmanın Güney Çin Tarım Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütüldüğü belirtiliyor.
PANGOLİN NASIL BİR HAYVAN?
Asya ve Afrika'da yaşayan pangolinler bir karınca yiyen türü ve dünyanın pullarla kaplı tek memelileri. Uzun ve yapışkan dilleri sayesinde kolaylıkla karınca ve termit bulabiliyorlar.
Pangolinler ağaç kovuklarında ya da kazdıkları çukurlarda yaşıyorlar.
Dünyada en çok ticareti yapılan memeli türü olan Pangolinler kaçak avlanma nedeniyle nesli tükenme tehdidi altında bulunuyor.
PANGOLİNLER PULLARI İÇİN AVLANIYOR
Hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Çin Tıbbı'nda pangolin pulları kullanılıyor bu nedenle de çok sayıda pangolin kaçak avcılar tarafından avlanıyor. Çin tıbbında pangolinlerin kan dolaşımını canlandırdığı ve anne sütüne faydalı olduğuna öne sürülüyor.
Dünyada yasak olmasına karşın kaçakçılığının önüne bir türlü geçilemiyor.
Hatta 1 kilogram pul için 3 ya da 4 pangolinin öldürüldüğü konuşuluyor.
Çin'de Pangolinlerin, kara borsada 20 bin yüene (yaklaşık 15 bin 675 lira) canlı halde satıldığı da belirtiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın