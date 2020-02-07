Corona Virüs Pangolinlerden yayılmış olabilir mi?

Dünyayı tedirgin eden Corona Virüs'le ilgili yeni bir iddia var. Çinli araştırmacılar yeni tip Corona Virüs'ün (2019-nCoV) yayılmasında ara kaynağın Pangolinler olabileceğini söyledi. Kaçakçılığı yapılan, vahşice öldürülen Pangolinler aslında nesli tükenme tehdidi altında olan bir tür.