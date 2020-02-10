Corona Virüsü, Bu Kez Samsung'u "Vuramadı"

Her ne kadar Çin'deki pek çok firma Wuhan'da ortya çıkan Corona salgınından etkilenmiş olsa da, Reuters'in bir Samsung Electronics sözcüsünün açıklamasından alıntı yaparak bildirdiğine göre şirketin Xi'an'daki bellek çipi fabrikası, planlanan şekilde çalışmaya devam ediyor.
Çin hükümetinin Corona salgını ile beraber Çin Yeni Yılı tatilini uzatmasına rağmen, Samsung, Reuters'a Xi'an bellek tesisinin zaman programının hiçbir şekilde etkilenmediğini söyledi. Hatta sözcü, üretimin tatil sırasında hiç aksama yaşamadığını ve normal bir şekilde çalışmaya devam etmesinin planlandığını belirtti.
Ancak Çin'deki her işletmenin aynı şekilde şanslı olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta Samsung da her alanda çalışmasına sorunsuz devam edemiyor. Kısa bir süre önce ortaya çıkan habere göre teknoloji devinin Çin'deki en büyük Experience Mağazası, Corona salgını sebebiyle geçici olarak kapatıldı. Ayrıca Samsung'un iş ortaklarında da üretimler azalmış durumda ve Galaxy S20 serisi için üçüncü parti kılıflar orijinal plandan daha geç piyasaya sunulacak.
Çin Dünya'nın en büyük ekonomilerinden biri ve sayısız tüketici elektroniği ve ürünü bu ülkede üretiliyor. Şimdilik Corona salgını Samsung'un, en azından belek çipi işinde yol haritasını ciddi bir şekilde etkilemiş değil.
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