Corona Virüsü Intel'i Olumlu Etkileyebilir

Corona virüsünün dünya çapında belirli ekonomik etkileri olsa da, Intel'in tedarik sorunları virüsten olumlu bir şekilde etkilenebilir.
DigiTimes, yeni raporunda virüs salgınının teknoloji sektörü üzerindeki etkilerinden bahsetti. Birçok şehirdeki lojistik sistemleri virüs yüzünden durdurulduğundan, DigiTimes'a göre sevkiyatlarda düşüş yaşanabilir. Bu ise Intel'in Çin piyasasına her zamanki kadar çok işlemciyi sağlamak zorunda kalmaması anlamına geliyor. Bunun sonucu olarak "AMD'nin PC piyasasına olan girişi yavaşlayabilir".
Corona virüsü Intel'in üzerindeki baskıyı bir miktar azaltsa da, diğer donanım üreticileri düşen satışlar nedeniyle zorlanacaklar. DigiTimes, düşen anakart talebinin özellikle Çin'e çok sayıda ürün sevk eden Asus ve Gigabyte'ı zorlayacağını söylüyor.
Tüm bunlar, tedarik zincirinden gelen tahminlerin doğru olduğuna dayanıyor. Otomobil üretimi gibi bazı sektörler virüsten etkilendiğinden, tahminlerin doğru çıkması muhtemel.
Bu arada, Tayvan'da haziranda yapılacak olan Computex için şimdilik bir erteleme söz konusu değil. Toplamda daha az kişinin ölümüne yol açsa da, çok daha kolay yayılan Sars salgını sırasında Computex 2003, hazirandan eylüle alınmıştı.
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