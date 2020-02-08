Corona Virüsünün Neden Olduğa İptallere Bir Yenisi Daha Eklendi!

Telekom devlerinden Ericsson, virüs tehlikesi nedeniyle bu seneki Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı. İsveçli firma, virüsün işi üzerindeki etkisini azaltmak ve çalışanlarla katılımcıların sağlığı için böyle bir karar aldığını söyledi.
Firmanın tanıtacağı ürünler, Ericsson Unboxed adlı bir etkinlik serisiyle ortaya çıkacak. Ericsson'in Başkanı ve CEO'su Börje Ekholm, "Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Bu hafife aldığımız bir karar değil" şeklinde konuştu ve şöyle devam etti:
"Barselona'daki MWC'deki en son yeniliklerimizi sergilemeyi dört gözle bekliyorduk. Bu çok talihsiz bir durum, ancak en sorumlu iş kararının katılımımızı bu yılki etkinlikten geri çekmek olduğuna inanıyoruz."
Ericsson'dan önce Güney Koreli teknoloji devi LG de MWC'ye katılmama kararı almıştı. ZTE basın konferansını iptal etse de, diğer etkinliklerini gerçekleştireceği biliniyor. MWC'nin düzenleyicisi GSMA, daha önce Corona virüsü salgınının etkinlik üzerindeki bir etkisinin olmayacağını duyurmuştu. Bununla birlikte ziyaretçi ve sergicilerin güvenliği için etkinliğe bir el sıkışmama kuralı getirildi.
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