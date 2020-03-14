Corona Virüsüyle İlgili Sık Sorulanlara Cevaplar

Çin'de ocak ayında ortaya çıkan Corona virüsü (COVID-19), bugüne dek 109.577 kişiye bulaştı ve 3.809 kişinin ölümüne yol açtı. Salgını durdurmak amacıyla birçok ülke, yolculuklara kısıtlamalar getirirken spor müsabakaları, seyircisiz yapılmaya başlandı.
Hastalık hakkında çok şey duysak da, kafanızdaki bazı soruların cevabını hala almamış olabilirsiniz. İşte Corona virüsüyle ile ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları.
Size COVID-19 Bulaştığını Nasıl Anlarsınız?
Bu hastalık genellikle her zamanki soğuk algınlığına benzer izliyor. Virüse maruz kalan kişi, genellikle 2-14 gün arasında ateşleniyor. Bazı kişilerde nefes alma zorluğu da yaşanıyor, ancak çoğu hafif enfeksiyonda buna rastlanmıyor.
Kimler Corona Virüsüne Daha Açık?
Virüsün en çok yakın temastan (2 metre veya daha kısa olarak tanımlanıyor) ve burun, ağız akıntılarından bulaştığı anlaşılıyor. Ciddi vakaların yaşlılarda, kalp hastalığı, diyabet, akciğer hastalığı gibi ciddi kronik hastalığı olanlarda görüldüğü gözleniyor.
30 yaşın altında hastalığa yakalananların oranı, Çin'de yüzde 10'un altındayken 20 yaşın altında bu oran, yüzde 2'ye düşüyor. Hastaların üçte ikisi 30-69 yaş arasında iken 70 yaşının üzerindeki hastalar, tüm vakaların yüzde 12'sini oluşturuyor. Tabi ki hastaların yüzdeleri, hangi yaşların hastalığa daha açık olduğunu tam olarak göstermeyebilir. 80 yaşının üzerindeki hastaların yüzde 14,8'inin öldüğü belirtiliyor. 30 yaşının altında ise 4.500 vakada yalnızca 8 ölüm var.
Kadın ve erkekler hastalıktan muhtemelen eşit olarak etkileniyorlar, ancak şimdiye kadar ölenlerin üçte ikisi erkek.
Virüs Taşıyanlar, Hastalığı Ne Kadar Süreyle Bulaştırıyor?
Hafif vakalarda 10 günden sonra muhtemelen bulaşmıyor. Virüs en çok, hastalığın en ağır olduğu dönemde bulaşıyor. Bununla birlikte belirtileri göstermeyen kişilerin de hastalığı bulaştırma ihtimali var.
Hastalığı atlatanların virüsü yayıp yaymadığı henüz kesin olarak bilinmiyor.
İki kez COVID-19 Kapabilir misiniz?
Japonya'da böyle bir vaka olduğuna dair iddia şubat ayında dolaştı, ancak bu muhtemelen hastalığın tekrar etmesiydi. Enfeksiyon yoluyla geçen hastalıkların çoğu, kalıcı bir bağışıklık gelişmesine sebep olduğundan, aynı kişiye ikinci kez Corona bulaşması ihtimali çok düşük görünüyor.
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