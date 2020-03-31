"Corona'yı Yayalım" Dedi, İşinden Kovuldu

Infosys, Facebook hesabında Coronavirüs'ü isteyerek yaymayı önerdiği söylenilen bir çalışanını işten çıkarttı. Söylenilene göre çalışan "Hadi el ele tutuşalım, dışarı çıkalım ve kamu içinde açık ağızla hapşıralım. Virüsü yayalım" şeklinde bir yazı yayınladı.
Bu yazı önce hızla yayıldı, sonra hızla tepki aldı ve ilk yayınlayan kişi, Hindistan'daki bir Infosys çalışanı olarak belirlendi.
Infosys durumu hızlı bir şekilde fark etti ve normal Twitter akışını bozarak, bu durumu ciddiye aldığını, inceleme başlattığını duyurdu. Bir gün sonra da yayını yapanın kendi çalışanlarından biri olduğunu belirlediğini söyleyerek iş ilişkisinin kesildiğini belirtti.
Bu kararın, Twitter üzerinde çektiği tepkiler ise her iki yöne uzanıyor. Eleştirilerin bir kısmı, Hindistan'ın üç haftalık ulusal karantinada olmasından ve Coronavirüs'ün ciddiyetinden dolayı bu hızlı kararı överken, diğerleri de çalışanın ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve bunun bir işten çıkarma sebebi olmayacağını iddia ediyor.
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