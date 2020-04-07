Coronavirüs Pek Çok Filmi Erteletse de, Star Wars Sapasağlam Duruyor

Coronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm filmler ertelense de, Star Wars'un virüse karşı pes etmeye niyeti yok.

  • Levent Öztürk
Her şey ertelense de Star Wars ertelenmiyor
Lucasfilm/Disney

Disney, Coronavirüs salgını nedeniyle, geçtiğimiz hafta Black Widow'u da Kasım ayına iten bir karar ile yayınlanacak film listesini ciddi bir şekilde değiştirdi. Pek çok MCU filmi ileri tarihlere ertelenirken, Artemis Fowl ise sinemalarda yayınlanmayacak ve direkt olarak Disney Plus'a geçecek. Wes Anderson'ın The French Dispatch'i gibi Fox kaynaklı filmlerin de takvimdeki yerleri değişti ve Indiana Jones 5, Temmuz 2021 tarihinden Temmuz 2022 tarihine ertelenerek devasa bir gecikme yaşamış oldu.

Buna rağmen yeri değişmeyen bir film var: Star Wars. Diney'in 16 Aralık 2022 tarihi için planladığı yeni Star Wars filmi aynı tarihini koruyor ve bu da kendisini, tarihi değişmeyen birkaç filmden biri yapıyor. Bu filmin diğer pek çoğundan daha uzakta olması ve Marvel filmleri gibi devam eden bir seri hikayenin parçası olmaması, yakın gelecekteki üretim ertelemelerinden daha az etkilenmesi anlamına geliyor.

Birkaç farklı olasılık bulunsa da, halen bu filmin ne olduğuna dair bir bilgimiz bulunmuyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde Sleight yönetmeni JD Dillard'ın yeni bir Star Wars filmi üzerinde çalıştığına dair bir haber ortaya çıkmıştı. Ayrıca Ocak ayında da THR, Taika Waititi'nin bir Star Wars filminin yönetmenliği için görüşmelerde olduğunu söylemişti ancak yönetmenin aynı yıl içerisinde hem Thor: Love and Thunder hem de bir Star Wars filminin yönetmenliğini yapmasının çok yüksek bir olasılık olmadığı söylenebilir.

Son olarak da Game of Thrones yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss'in bir 2022 Star Wars filmi üzerinde çalıştığı ancak Ekim 2019 tarihinde projeden ayrıldıkları biliniyor..

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Extraction filmi 24 Nisan'da Netflix'te! Fragman yayınlandı
Legends of Runeterra 30 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkıyor
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler yer alıyor
Günün En çok Okunanları
Araştırmalar ne gösteriyor? Havalar ısındıkça koronavirüs yok olacak mı?
iOS 14'ün Derinlerinden, iPhone 12 Pro ve Pro Max Çıktı
ASUS, GDDR6 Destekli Yeni GeForce GTX 1650 Ekran Kartlarını Duyurdu!
Safari'de Korkunç Bir Açık Kapatıldı
Aşı ve ilaç yolunda umutlandıran keşif! Koronavirüsün zayıf noktası bulundu

 

 