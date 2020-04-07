Aşı ve ilaç yolunda umutlandıran keşif! Koronavirüsün zayıf noktası bulundu

Koronavirüs için ilaç veya aşı bulundu mu? Dünyanın dört bir yanından bilim insanları koronavirüsün ilacını ya da aşısını bulmak için yarışıyor. ABD'deki Scripps Araştırma Enstitüsü bilim insanlarından koronavirüsün zayıf noktasını keşfettikleri haber geldi. İşte bilim dünyasını heyecanlandıran keşfin ayrıntıları...
Biyomedikal bilimler üzerine çalışmalar yapan Scripps Araştırma Enstitüsü bilim insanları, koronavirüsün zayıf noktasını keşfettiklerini açıkladı. Araştırma ile bulunan zayıf nokta, potansiyel bir aşı için yol açma umudu taşıyor.
Yapılan bir çalışma SARS'tan kurtulan bir hastadan antikor alındı ve antikorun SARS virüsünün nasıl belirli bir alanına bağlandığını ve virüsü öldürmeye çalıştığını ortaya koymuştu.
SARS hastasından alınan antikor 2006 yılında Hollanda'daki Crucell Holland BV adlı ilaç şirketi tarafından izole edildi. SARS'a neden olan SARS-CoV, 2000'lerin başında ir yarasadan Çin'deki insanlara sıçradıktan sonra Asya'da salgına yol açmıştı. 8 binden fazla insana bulaştı ve karantina gibi önlemler alınamadan 800 kişiyi öldürmüştü.
2004 yılından bu yana SARS vakasına rastlanmıyor. Şu anda dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (SARS-CoV-2), COVID-19'a neden olan bir virüs.
Scripps'teki ekip de, SARS antikorunun COVID-19 koronavirüs örneğinde nasıl aynı noktaya tutunduğunu keşfetti. Bu zayıf nokta ilaçlarla hedeflenebilir ve bir aşının gelişimine rehberlik edebilir.
Deneylerde bilim insanları, SARS antikorunun, SARS-CoV-2 koronavirüsünde de SARS koronavirüsü ile hemen hemen aynı noktaya kilitlendiğini fark ettiler.
KORONAVİRÜSÜN AŞİL TOPUĞU KEŞFEDİLDİ!
Antikor, SARS-CoV-2 örneğini SARS örneği kadar sıkı tutmadı ama bu onu öldürmeyeceği anlamına gelmiyor. Çalışma ile virüsün zayıf nokta olarak tanımlanan açıklık keşfedildi.
Çalışmanın baş yazarı Dr. Ian Wilson, San Diego Tribune'e keşiflerini virüsün muhtemel Aşil topuğu olarak tanımladığını söyledi. Bu da demek oluyor ki, bu çalışma ile virüsün zayıf noktası keşfedildi.
Ortak yazar Dr. Meng Yuan, "Bu bölgenin genellikle virüsün içinde gizlendiğini ve yalnızca virüsün bu kısmının yapısını doğal enfeksiyonda olduğu gibi değiştirdiğinde ortaya çıktığını bulduk" dedi.
Dr. Ian Wilson, "Bu gibi korunmuş alanların bilgisi, ortaya çıkacak olanlar da dahil olmak üzere diğer koronavirüslere karşı da koruyacaktır" dedi.
Çalışma, Cuma günü Sciende dergisinde yayımlandı.
Şimdi araştırmacılar iyileşmiş ve antikor taraması için kan bağışlamak isteyen eski koronavirüs hastalarını arıyorlar.
Uluslararası araştırmacılar için dünya çapında 70 bin kişiyi öldüren koronavirüse aşı veya tedavi bulmak için yarışıyorlar.
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