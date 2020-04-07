Aşı ve ilaç yolunda umutlandıran keşif! Koronavirüsün zayıf noktası bulundu

Bilim insanları SARS geçirip iyileşmiş hasta üzerinden yaptıkları araştırma ile koronavirüsün zayıf noktasını keşfettiklerini duyurdular. Araştırma, koronavirüsün zayıf noktası üzerinden ilaç ya da aşı üretmek için umut doğurdu.