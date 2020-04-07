Instagram Hikayelerine Büyük Ekranda Nasıl Bakılır?

Instagram Live videolarını televizyonunuzda izleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evde geçirdiğiniz zamanda bütün videoları telefonda izlemek istemiyorsanız, bunun bir yolu var.
Instagram Stories adlı üçüncü parti Chrome eklentisi, görevini sorunsuz olarak yerine getiriyor. Eklentiyi bu sayfadan yükledikten sonra Instagram'ı bilgisayarınızdan ziyaret ettiğinizde, sayfanın üstünde Instagram Stories'i göreceksiniz. Takip ettiğiniz bir kişi şu an canlı yayın yapıyorsa, ilk önce bu kişiyi göreceksiniz. İzlemek için telefondakine benzer şekilde tıklamanız gerekiyor.
Hikayeler arasında dolaşmak için her hikayenin yanında bulunan okları kullanabilirsiniz. Ancak hikayelerin kendiliğinden ilerlemediğini söyleyelim.
Bilgisayarınızdan da büyük bir ekranda izlemek isterseniz, bir Chromecast veya Apple TV yoluyla televizyona akış yapabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın