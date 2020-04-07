Instagram Hikayelerine Büyük Ekranda Nasıl Bakılır?

Instagram hikayelerini bilgisayar ya da TV ekranında izlemenin bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

Instagram Hikayelerine Büyük Ekranda Bakma

Instagram Live videolarını televizyonunuzda izleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evde geçirdiğiniz zamanda bütün videoları telefonda izlemek istemiyorsanız, bunun bir yolu var.

Instagram Stories adlı üçüncü parti Chrome eklentisi, görevini sorunsuz olarak yerine getiriyor. Eklentiyi bu sayfadan yükledikten sonra Instagram'ı bilgisayarınızdan ziyaret ettiğinizde, sayfanın üstünde Instagram Stories'i göreceksiniz. Takip ettiğiniz bir kişi şu an canlı yayın yapıyorsa, ilk önce bu kişiyi göreceksiniz. İzlemek için telefondakine benzer şekilde tıklamanız gerekiyor.

Hikayeler arasında dolaşmak için her hikayenin yanında bulunan okları kullanabilirsiniz. Ancak hikayelerin kendiliğinden ilerlemediğini söyleyelim.

Bilgisayarınızdan da büyük bir ekranda izlemek isterseniz, bir Chromecast veya Apple TV yoluyla televizyona akış yapabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Legends of Runeterra 30 Nisan'da oyuncuların karşısına çıkıyor
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler yer alıyor
Yeni sınıf İblis Avcısını ücretsiz açma fırsatını kaçırmayın
Günün En çok Okunanları
Huawei P40 Pro Plus vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
Safari'de Korkunç Bir Açık Kapatıldı
ASUS, GDDR6 Destekli Yeni GeForce GTX 1650 Ekran Kartlarını Duyurdu!
Tesla, Model 3 Parçaları ile Solunum Cihazı Üretiyor
Koronavirüse Karşı Önce 3 Boyutlu Yazıcı, Ardından Siperli Maske Üretti!

 

 