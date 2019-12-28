Cortana, Epostalarınızın Özetini Çıkarabilir!

Microsoft, şu sıralar adından çok söz edilmeyen Cortana'nın kullanımını kolaylaştıracak bir patenti daha patent deposuna ekledi. Yeni patent, mesajların daha zekice algılanmasıyla ilgili.
Patentle gelen çizim, firmanın amacını özetliyor. Asistanınız, patronunuzdan gelen epostayı inceleyip, patronun sizden ne istediğini size söylüyor. Resimde patronun uçuş için check-in işlemini yapmanızı ve özgeçmişinizi istediği görünüyor. Tüm bunları öğrenmek için "Patronum ne istiyor?" demeniz yeterli.
Yeni işlev, patronunuzun kim olduğunu kendiliğinden algılayacak kadar akıllı. Bu arada dijital asistan, sadece eposta değil farklı kaynaklardan gelen mesajları inceleyebiliyor. Mesajın anlamı analiz edildikten sonra bir özet oluşturuluyor.
Her zaman olduğu gibi patentlerin gerçeğe dönüşme garantisinin bulunmadığını hatırlatalım. Yine de bu patentin gerçeğe dönüşmesi çok uzak bir ihtimal olmayabilir, zira Google'ın eposta hizmeti Gmail'in eposta içeriğine göre üretilmiş kısa cevaplar önerebildiğini biliyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın