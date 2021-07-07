Counter Strike GO ve Minecraft Oyuncularına Ciddi Uyarı

Online oyunların popülerliği arttıkça, hacker'lar hedeflerini bu servislerden faydalanan kullanıcıları avlamak için değiştiriyor. İşte son dönemde hacker'ların en çok kullandığı iki popüler oyun ve fazlası.

Hacker'ların yeni hedefi: CS:Go ve Minecraft

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