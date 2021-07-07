Counter Strike GO ve Minecraft Oyuncularına Ciddi Uyarı

Güvenlik firması Kaspersky'nin yeni bir araştırmasına göre, bilgisayar oyunları oynayan insan sayısı hızla arttığından dolayı, siber suçlular çevrimiçi saldırılarında giderek daha fazla online oyuncuları hedef almaya çalışıyor. Mart 2020'de Steam'de oyun oynayan hem aktif hem de eşzamanlı kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor, PC oyun platformunun yaklaşık 27 milyon kullanıcıya ulaştığı bu Mart ayında yeniden kırıldı.
Diğer çevrimiçi trendlerde olduğu gibi, siber suçlular oyun oynamaya olan bu artan ilgiyi yakından takip ediyor. Kaspersky araştırmacılarının gözlemlerine göre, popüler oyunların ve platformların adlarını içeren ve sayfalarının içeriğinde kötü niyetli kod barındıran sitelerin sayısı geçen yıl önemli ölçüde arttı. Nisan 2020 arasında günlük engellenen yönlendirme sayısında Haziran 2020'ye kıyasla yüzde 54 artış gözlemlendi.
İlkbaharda pandemi karantinaları sona erdikten sonra bile, oyun temalı web saldırılarının sayısı, geçen yılın Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,5 milyona ulaştı. Bu yılın başında hafif bir düşüş yaşanırken, bu saldırıların sayısı Mart ayına göre yüzde 34'lük bir artış göstererek Nisan 2021'de 1,1 milyona ulaştı.
Hacker'ların İlk Hedefi Minecraft
Geçen yıl Kaspersky'nin soruşturmasında olduğu gibi, siber suçlular tarafından en çok kullanılan oyun Minecraft olmaya devam ediyor. Ancak, bu yıl Counter Strike: Global Offensive, yem olarak kullanılan en popüler oyun olan Minecraft'a yaklaşmaya başladı.
Popüler oyunların ve platformların adlarını kullanan en yaygın tehditler, ücretsiz sürümler, güncellemeler, uzantılar ve hatta hile programları gibi görünen truva atları ve kötü amaçlı yazılımlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu kötü amaçlı dosyaların yanlışlıkla indirilmesi, siber suçluların verilerinizi ve bilgisayarınızın kontrolünü ele geçirmesine izin verebilir.
Kaspersky, oyunculara güçlü parolalar oluşturmak için bir parola yöneticisi kullanmalarını, hesaplarını iki faktörlü kimlik doğrulama ile korumalarını, hile ve korsan oyun indirmekten kaçınmalarını, oyun platformlarında antivirüs yazılımı kullanmalarını, yalnızca resmi mağazalardan oyun satın almalarını, bağlantılara tıklamaktan kaçınmalarını öneriyor. Sohbetlerde ve oyun oynarken bu ve diğer saldırılardan korunmak için kimlik avı saldırılarına karşı da dikkatli olmanız gerekiyor.
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