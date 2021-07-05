Windows'un Korkulu Rüyası Mavi Ekran, Windows 11 ile Birlikte Değişiyor!

Microsoft'un Mavi Ölüm Ekranı, yani Blue Screen of Dead (BSOD), Windows 11 ile birlikte babaşka bir hale dönüşüyor. Kısaltması yine BSOD olsa da, artık Mavi Ölüm Ekranı Windows 11'de artık siyah!

05 Temmuz 2021 00:03

Levent Öztürk