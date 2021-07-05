Windows'un Korkulu Rüyası Mavi Ekran, Windows 11 ile Birlikte Değişiyor!

Resmi Windows 11 duyurusundan dört gün sonra Microsoft, 22000.51 sürümüyle Dev Channel'da Insider'lar için ilk derlemeyi (build) yayınladı. Yeni derlemede sunulan özellikler pek çok kişi tarafından incelendi. Ve sonuçta Microsoft'un, işletim sisteminin büyük bir yeniden tasarımla geleceği sözünde yapmadığını hepimiz kabul ettik.
Hatta Mavi Ölüm Ekranı'nın (Blue Screen of Death BSOD) bile, Windows 11'de farklı bir biçimde karşımıza çıkacağını öğrendik. YouTuber Martin tarafından fark edildiği üzere BSOD kısaltması artık Mavi Ölüm Ekranı değil, Siyah Ölüm Ekranı (Black Screen of Death) anlamına gelecek.
Arka planın rengi dışında, tanıdık görüntüden pek farklı bir şey yok gibi görünüyor. Ayrıca, bu değişikliğin bu yıl içinde tüm kullanıcılara sunulduğunda Windows 11'in son yayın sürümünde de bulunup bulunmayacağını söylemek şu an için zor.
Firma, 2016'da Insider önizleme derlemesinde Yeşil Ölüm Ekranını tanıttığında da benzer bir değişiklik söz konusuydu. Microsoft'un söylediğine göre bu, önizleme derlemelerindeki hataların son kararlı sürümlerden ayırt edilmesini kolaylaştırmak için yapılmıştı. Redmondlu dev, Windows 11 önizlemeleri için burada da aynı mantığı uyguluyor olabilir.
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