COVID-19 Aşısının Yan Etkileri Araştırmasında "Garip Sonuçlar"

COVID-19 aşılarının yan etkileri konusunda oldukça önemli olan veri toplama yöntemi, ilginç sonuçların ve garip "yan etkilerin" de ortaya çıkmasına sebep oluyor.

  • Levent Öztürk
COVID-19 aşısı için garip "yan etkiler"

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