Mac Virüslerinin Sadece Bir Yılda Yüzde 1.000'in Üzerinde Arttığı Açıklandı

Sonuçları açıklanan bir araştırmaya göre 2020 yılında Mac temelli kötü amaçlı yazılım sayısı, inanılması güç bir oranda, yüzde 1.000 oranında arttı.