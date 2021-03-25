Mac Virüslerinin Sadece Bir Yılda Yüzde 1.000'in Üzerinde Arttığı Açıklandı

Yeni araştırmalar, son 12 ayda macOS cihazlarını hedef alan kötü amaçlı yazılımların miktarında önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Atlas VPN tarafından hazırlanan rapor, macOS tabanlı kötü amaçlı yazılım sayısının 2020'de çok büyük bir oranında arttığını ortaya koyuyor. Hacker'lar yeni M1 işlemcili Mac'ler de dahil olmak üzere Apple bilgisayarları artık daha fazla hedef alıyor.
Genel olarak, 2020'de 674.273 yeni kötü amaçlı yazılım örneği tespit edildi. Bu, yalnızca 56.556 örneğin tespit edildiği önceki yıla göre çok büyük bir artış.
Rakamlar, 2020'nin macOS kötü amaçlı yazılımları için bir patlama yılı olduğunu gösteriyor ve yeni türlerin sayısı daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Atlas VPN Mac tabanlı kötü amaçlı yazılımları 2012'den beri izlediğini ve bu kadar zaman içinde 2019'a kadar 219.257 örnek tespit ettiğini belirtiyor. 2020'de bu toplam rakamın kat kat üzerine çıkılmış durumda.
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