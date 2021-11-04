COVID-19 Bir Kilometre Taşını Daha Aştı; Korkutan Sayı Açıklandı!

COVID-19'un küresel ölüm bilançosu önemli bir kilometre taşını aştı: Eldeki rakamlara göre şu ana kadar COVID-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon barajını aştı. Ancak uzmanların çoğu, bu sayının büyük ölçüde hafife alındığı ve gerçek rakamların bunun iki ile dört katı daha fazla olabileceği konusunda hemfikir.
Aşılar ölüm oranını büyük ölçüde yavaşlattı, ancak Dünya'da henüz aşıların ulaşmadığı birçok yer bulunuyor ve buralarda vaka sayıları artıyor. Bu bölgelerin arasında, geçtiğimiz günlerde ilk kez COVID-19 vakalarının görüldüğü Tonga gibi ülkeler de var. Sonuç olarak, salgının henüz bitmediği açık bir gerçek.
Uzmanlara göre, COVID-19 sayılarının tam olarak doğruyu yansıtmamasının birçok nedeni olabilir. Johns Hopkins COVID izleyici gibi erken kurulan COVID veri panoları mevcut en son verileri gösteriyor, ancak giderek daha fazla farkında olduğumuz gibi, COVID-19 Dünya'yı dolaşmaya düşünülenden çok daha erken başladı. COVID-19 bilgisi olmadığı dönemde, ölümlerin nedeni başka hastalıklar olarak kaydedilmiş veya hatta bilinmiyor olabilir. Doktorlar ilk başta ölümcül bir COVID vakası oluşturan özelliklere henüz aşina değildi. Bu da, birçok hastalığın doğru teşhis edilip bildirilmediği anlamına geliyor.
Bazı ülkelerde yalnızca hastanelerde meydana gelen COVID-19 ölümleri veya test edilip virüs için pozitif bulunanlar bildirildi. Diğer ülkeler ölümcül vakalarla o kadar boğulmuştu ki, potansiyel pandemik ölümleri test etmek ve belirlemek için yeterli kaynak yoktu. Rusya, Brezilya ve İran da dahil olmak üzere bazı ülkeler de, gerçek COVID vaka rakamlarını açıklama konusunda temkinli davrandı.
Mayıs ayında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), virüs nedeniyle ölümlerin sayıların gösterdiğinden üç kat daha fazla olduğundan şüpheleniyordu. 31 Aralık 2020'ye kadar COVID'in 1,8 milyon insanı öldürdüğünü gösteren bir rapora atıfta bulunarak, aslında gerçek rakamın 3 milyon civarında olabileceğini tahmin ettiklerini açıkladılar.
Mayıs ayına kadar 3,4 milyon insan hayatını kaybetti ve WHO bu rakamın aslında 6-8 milyon arası olabileceğini bildirdi. 5 milyon resmi ölüm, bu yüzden gerçek sayının 10 milyonu aşkın olabileceğini gösteriyor. Gerçek sayıları elde etmek için bir süre daha zaman geçmesi ve kapsamlı araştırmaların yapılması gerekiyor.
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