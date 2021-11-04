COVID-19 Bir Kilometre Taşını Daha Aştı; Korkutan Sayı Açıklandı!

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. Buna göre Koronavirüs bir kilometre taşını daha aştı ve henüz gitmeye pek de niyetli değil!

COVID-19 için korkutan ölüm sayısı!

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