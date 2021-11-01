Bugüne dek Tek Bir COVID-19 Vakası Görülmeyen Ülke de Kaderinden Kaçamadı!

Koronavirüs'ün ilk kez ortaya çıktığı günden bugüne kadar tek bir COVID-19 vakası bile bulunmayan küçük ülke, kötü kaderden ancak bu kadar kaçabildi. İlk COVID-19 vakası bildirildi!

  • Levent Öztürk
Covid-19, Sonunda Bu Ülkeyi de Vurdu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Oyunculara Şahane Seçenek: Huawei MateView GT

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Windows 11 İçin Üretilen İlk Virüs Ortaya Çıktı!
8 Ayda Bir Ar-Ge Mucizesi: HONOR Magic3
Monster Notebook'tan 7/24 Kesintisiz Destek
Jüpiter'de Müthiş Bir Keşif Daha: Büyük Kırmızı Nokta Ne Kadar Derin?
Apple MacBooklar, Google'ın Chromebook'larının Ensesine Yapıştı!

 

 