COVID-19, Depremler ve Sellerden Sonra, Şimdi de Yanardağ Tehlikesi...

2020'nin felaketleri bitmek bilmiyor... Bilim insanları, İzlanda'nın en aktif volkanı olarak görülen Grímsvötn'ün patlamak üzere olduğuna dair uyarılarda bulundu.