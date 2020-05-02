COVID-19 Günlerinde Endüstri 4.0'da Neredeyiz?

COVID-19 ile eğitimde dijitalleşmenin de hız kazandığı şu günlerde, Endüstri 4.0'dan uzaktan eğitime, üretken gençlerin neler yapması gerektiğine ve gelecekte bekleyen fırsatlara kadar pek çok konuyu melek yatırımcı dendiğinde Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden Gamze Sart ile konuştuk.