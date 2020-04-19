Araştırmacılar Flekso-İskelet Tasarımlı 3D Böcek Robotu Geliştirdiler

Araştırmacılar, "flekso-iskelet" tasarımı kullanan bir 3D böcek robot geliştirdiler. Dahası, eğer bir 3D yazıcınız varsa, aynısını siz de yapabilirsiniz..

  • Ercan Uğurlu
İşte Flekso-İskelet Tasarımlı 3D Böcek Robot!

Kullanışlı bir 3D yazıcınız varsa, kullanışlı böcek tasarımları yapabilirsiniz! Kaliforniya San Diego araştırmacıları, böcek benzeri esnek robotları tasarlamanın ucuz, hızlı ve ilginç ekipman kullanmadan 3D yazıcılardan bastırmanın bir yolunu bulmuşlar.

İşin püf noktasının, esnek ve ince polikarbon levhalar üzerine 3 boyutlu "flekso-iskelet" veya sert materyallerinin basmak olduğunu söyleyen araştırmacılar, bunu nasıl çözdüklerini de Soft Robotics dergisinin 7 Nisan tarihli sayısında detaylandırmışlar ve yeni nesil robotları hakkında pek çok bilgiyi vermişler. Ortaya da hemen aşağıdaki videoda görebileceğiniz Flexoskeletons böcek robot çıkmış.

Thanks to 'flexoskeletons,' these insect-inspired robots are faster and cheaper to makeThanks to 'flexoskeletons,' these insect-inspired robots are faster and cheaper to make
Engineers at the University of California San Diego have developed a new method that doesn’t require any special equipment and works in just minutes to create soft, flexible, 3D-printed robots. The innovation comes from rethinking the way soft robots are built: instead of figuring out how to add soft materials to a rigid robot body, the UC San Diego researchers started with a soft body and added rigid features to key components. The structures were inspired by insect exoskeletons, which have both soft and rigid parts--the researchers called their creations “flexoskeletons.” Full release: Gravish Lab: Paper:

Her bir flekso-iskelet bileşenin 3D yazıcılardan basılması 10 dakika kadar sürerken, üzerindeki diğer levhaların yerleştirilmesiyle beraber bir böcek robotun tasarımı 2 saatten kısa sürede tamamlanabiliyor. Maliyet ise, 1 dolardan daha az fiyata gelirken, bu esnek fiyat/performans canavarlarının seri üretime geçmesi an meselesi.

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