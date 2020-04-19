Araştırmacılar Flekso-İskelet Tasarımlı 3D Böcek Robotu Geliştirdiler

Araştırmacılar, "flekso-iskelet" tasarımı kullanan bir 3D böcek robot geliştirdiler. Dahası, eğer bir 3D yazıcınız varsa, aynısını siz de yapabilirsiniz..