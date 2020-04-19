Araştırmacılar Flekso-İskelet Tasarımlı 3D Böcek Robotu Geliştirdiler

Kullanışlı bir 3D yazıcınız varsa, kullanışlı böcek tasarımları yapabilirsiniz! Kaliforniya San Diego araştırmacıları, böcek benzeri esnek robotları tasarlamanın ucuz, hızlı ve ilginç ekipman kullanmadan 3D yazıcılardan bastırmanın bir yolunu bulmuşlar.
İşin püf noktasının, esnek ve ince polikarbon levhalar üzerine 3 boyutlu "flekso-iskelet" veya sert materyallerinin basmak olduğunu söyleyen araştırmacılar, bunu nasıl çözdüklerini de Soft Robotics dergisinin 7 Nisan tarihli sayısında detaylandırmışlar ve yeni nesil robotları hakkında pek çok bilgiyi vermişler. Ortaya da hemen aşağıdaki videoda görebileceğiniz Flexoskeletons böcek robot çıkmış.
Her bir flekso-iskelet bileşenin 3D yazıcılardan basılması 10 dakika kadar sürerken, üzerindeki diğer levhaların yerleştirilmesiyle beraber bir böcek robotun tasarımı 2 saatten kısa sürede tamamlanabiliyor. Maliyet ise, 1 dolardan daha az fiyata gelirken, bu esnek fiyat/performans canavarlarının seri üretime geçmesi an meselesi.
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