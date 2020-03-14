Artık Gazete ve Dergileri Yapay Zeka Okuyacak! Sesli Makale Dönemi Başladı

Türkiye'nin en çok okunan dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmaya başladı. Artık gazete ve dergilerden seçilen makaleler yapay zeka tarafından seslendiriliyor.