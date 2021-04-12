COVID-19'un Kötü Vurduğu Telefon Satışları, Ne Zaman Eski Günlerine Dönecek

Cep telefonlarının satışları, 2022'ye kadar salgın öncesi seviyelere geri dönmeyecek gibi görünüyor. Ancak analizlere göre bastırılmış talep, daha geniş bir makroekonomik iyileşme ve 5G ağlarının daha geniş kullanılabilirliği, piyasada toparlanmayı tetikleyebilir.
Akıllı telefon sektörü, Covid-19'dan kaynaklanan arz sorunları ve talebi düşüren ekonomik ve üretim zorlukları nedeniyle ciddi şekilde vuruldu; ancak Dünya genelinde kısıtlama önlemlerinin hafifletilmesi iyileşmenin temellerinin atıldığı dikkat çekmeye başladı.
CCS Insight mobil telefon satışlarının bu yıl %6 artarak 1,67 milyara ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak yine de 2019'daki satışların %8 altında kalınacak. 2022 için ise tahminler çok daha iyimser. 1,97 milyar telefonun satılması bekleniyor.
CCS Insight'ın başkan yardımcısı Marina Koytcheva, "Hızlandırılmış talep açığa çıkacak ve tedarikçilerin bu açlığı gidererek cep telefonu satışlarında önemli bir artışa yol açacaklarını bekliyoruz. 2022 yılında 1,97 milyar telefonun satılacağını öngörüyoruz ve bu da endüstrinin birkaç yıl önce hedeflediği 2 milyar sınırına çok yakın bir rakam" diyor.
5G cihazlarına olan talep, önemli bir itici güç olacak (2021'de satılan her üç cihazdan birinin 5G uyumlu olması bekleniyor), ancak endüstriyi rahatsız eden bileşen eksikliğinin çözümü de aynı şekilde satışların artmasına yardımcı olacak. Analistler, durumun önümüzdeki yılın başlarında normale dönmesini bekliyor, ancak o zamana kadar orta segment orantısız bir şekilde etkilenmiş olabilir.
CCS Insight'ın kıdemli araştırma direktörü Wayne Lam ise "küçük üreticiler, sorunlara pazar liderleri Samsung ve Apple'dan çok daha fazla maruz kalıyor ve alt ölçekli oyuncular zor durumda kalıyor" diyor ve ekliyor: "Telefon üreticileri, daha ucuz cihazlara göre daha yüksek kar marjları sunan Premium segmente daha fazla yatırım yapıyor ve bu da daha uygun fiyatlı ürünlere bağlı pazarları engelliyor."
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