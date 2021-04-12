COVID-19'un Kötü Vurduğu Telefon Satışları, Ne Zaman Eski Günlerine Dönecek

Tahminlere göre bu yıl, cep telefonu satışlarında belli oranda bir yükseliş görülecek. Ama her şeyin "COVID-19 öncesi güzel günlere" dönmesi için braz daha zaman geçmesi gerekebilir.