Steam'den, Microsoft Oyunlarında Büyük İndirim: Yarı Fiyatına Oyunlar!

Steam, Microsoft oyunlarında büyük bir indirime gitti. Forza Horizon 4 ve Age of Empires gibi oyunları yarı fiyatına alabilmek için bilmeniz gerekenler haberimizde...

Steam'den Microsoft oyunlarında büyük indirim

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