Steam'den, Microsoft Oyunlarında Büyük İndirim: Yarı Fiyatına Oyunlar!

Steam, Microsoft Studios oyunlarında yüzde 75'e varan oranlarda büyük bir indirim kampanyası başlattı. Pek çok Microsoft oyunun içeren kampanya hafta sonu boyunca devam edecek ve 12 Nisan tarihinde sona erecek.
Steam'de indirime giren oyunlar arasında Forza Horizon 4, Age of Empires II: Definitive Edition, Halo Master Chief Collection gibi önemli isimlerin bulunduğunu söyleyelim. Dikkat çeken bazı indirimli oyunlar ve fiyatları şu şekilde:
- Forza Horizon 4 - %35 indirimle 59.80TL
- Age of Empires II: Definitive Edition - %33 indirimle 37.68TL
- Halo Master Chief Collection - %50 indirimle 30.5TL
- Sea of Thieves - %50 indirimle 30.5TL
- Ori and the Will of the Wisps - %50 indirimle 25TL
- Gears 5 - %60 indirimle 24.4TL
- Sunset Overdrive - %75 indirimle 8.12TL
İndime giren tüm Microsoft Studios oyunlarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli...
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