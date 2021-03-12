COVID-19'un Gölgesinde İlk Yılımızı Bitirdik. İşte Bu 1 Yılda Yaşananlar...

COVID-19'un hayatımıza girmesi belki daha eskiye dayanıyor olabilir ama bunun bir salgın olarak kabul edilmesinin ve Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Peki bu 1 yılda Dünya neler yaşadı?

COVID-19'la Geçen 1 yıl: Neler Yaşandı?

11 Mart, hem Türkiye'de Koronavirüs'ün ilk kez görüldüğünün doğrulandığı tarihti, hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) COVID-19'u bir salgın olarak açıkladığı tarihti.

Peki ama bu 1 yıl içerisinde CovID-19 konusunda neler yaşandı? Bu yazıda, sizlerle 1 yılın raporunu, kısa başlıklar halinde paylaşacağız...

  • İlk 1 yılın sonunda, 118 milyonun üzerinde doğrulanmış COVID-19 vakası rapor edildi.
  • 2.621.986 kişi, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Bugüne kadar dağıtımı yapılan aşılar, tüm dünya göz önüne alındığında, 100 kişiye 4.2 doza denk geliyor.
  • Koronavirüs konusunda tek bir vaka bile bildirmeyen sadece 13 ülke var ve bu ülkeler arasında en çok konuşulanı hiç kuşkusuz Kuzey Kore.
  • 75 farklı COVID-19 aşısı için çalışmalar yapıldı. Şu ana dek 6 farklı aşı tam kullanım onayını alabildi. 6 aşı ise acil  kullanım onayı aldı.
  • Nisan 2020'da, Dünya nüfusunun neredeyse yarısı, yani 3.9 milyar insan karantina altındaydı.
  • 1 yıl içerisinde, COVID-19 hakkında 111.300'ün üzerinde bilimsel araştırma yayınlandı. Bu, tüm Dünyada 1 yıl içinde yayınlanan tüm bilimsel araştırmaların yüzde dördüne denk geliyor.
  • COVID-19 hayvanlara da bulaştı. En az 115 evcil kedide, 81 köpekte ve 3 gorilde Koronavirüs tespit edildi.
  • COVID-19 bulaşına katkı yaptığı bildirilen yaklaşık 17 milyon vizon, Danimarka'da itlaf edildi. Tüm Dünya üzerinde 419 vizon çiftliğinde COVID-19 rapor edildi.
  • 2021 yılı Ocak ayının ilk haftasında yapılan ticari uçuşlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.5 oranında düştü.
  • 15 ülkede, 10.000 çift ile yapılan bir anket, evlilik planlarının yüzde 71'inin ertelendiğini ortaya koydu.

Kısacası geride kalan 1 yıllık süre, hem insan hayatı ve sağlığı açısından, hem de ekonomik açıdan tüm Dünyada büyük bir yıkıma sahne oldu. Aşılama çalışmalarının hızlanması ile birlikte, kötü günlerin hızla geride kalmasını umuyoruz. Bu arada maske, mesafe ve temizlik kurallarını da unutmamanızı bir kez daha rica ediyoruz...

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