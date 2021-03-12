COVID-19'un Gölgesinde İlk Yılımızı Bitirdik. İşte Bu 1 Yılda Yaşananlar...

COVID-19'un hayatımıza girmesi belki daha eskiye dayanıyor olabilir ama bunun bir salgın olarak kabul edilmesinin ve Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Peki bu 1 yılda Dünya neler yaşadı?