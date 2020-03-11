Korkulan Oldu: Türkiye'de İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edildi!

Bir anda tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen Corona Virüs için korkulan oldu. İlk başta Çin'in Wuhan kenti ve çevresi, sonrasında da bir anda İran'da yüksek ölümlere sebep olan koronavirüs, en son İtalya'da çok sayıda vaka ve ciddi ölüm oranlarıyla yankı bulmuştu.
Tüm bunlar neticesinde elbette koronavirüsün Türkiye'de de olup olmadığı tartışılıyor ve halk arasında merak ediliyordu. Bu konulara ilişkin olarak ise dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama yapılmış ve Türkiye'de de koronavirüs vakası olabileceği, ancak şu ana kadar tespit edilemediği bilgisi verilmişti.
Aradan geçen saatler sonrası ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 00:30'da canlı yayında, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Ancak şu an için korkulan bir durum bulunmadığını yineleyerek koronavirüs tespit edilen kişinin karantina altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.
Koca sözlerinin devamında ise, hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını bildiklerini belirtirken, şu an vakanın dış dünyadan tamamen izole edildiğini, kendilerine ulaşan verilere göre erken tanı konulduğunu ve eğer virüs bulaşmışsa, bunun çok sınırlı olduğunu açıkladı.
Koronavirüs tespit edilen hastanın bir erkek olduğunu söyleyen Fahrettin Koca, şu an hastanın genel durumunun iyi olduğunu söylerken, aile bireylerinin hepsinin ve yakın çevresindeki tüm bireyleri de göz altında tutulduğunu ifade etti.
Tanının yüksek ateş ve öksürük şikayet sebeplerinin araştırılması sonucu konulduğunu belirten Fahrettin Koca, kişinin virüsü Avrupa üzerinden aldığının bilindiğini söylerken, şu an durumun kontrol altında olduğunu da sözlerinde belirtti.
Fahrettin Koca, basın açıklamasının devamında, "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir, bu durum yalnızca virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir, derken, öte yandan, "Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu kürsel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir," şeklinde konuştu.
"Yurt Dışına Çıkmaktan Sakınalım"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında ayrıca şu an vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini isterken, öte yandan bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyulması gerektiğini de belirtti.
Okullarda Koronavirüs Tatili Olacak mı?
Koronavirüs sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili ise şu an için net verilmiş bir karar yok. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un resmi twitter hesabından paylaştığı bilgi ise şu şekilde:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 10, 2020
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