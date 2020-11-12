Koronavirüste yeni çalışma: Vakaların beşte birine psikiyatrik tanı konuyor

Yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 olan kişilerde anksiyete veya depresyon gibi bir psikiyatrik bozukluk tanısı alma riski artmış olabilir. Oxford Üniversitesi araştırmacıları, koronavirüs ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu söylüyor...