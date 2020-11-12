Koronavirüste yeni çalışma: Vakaların beşte birine psikiyatrik tanı konuyor

Oxford Üniversitesi araştırmacıları koronavirüsle ilgili yeni çalışma yaptı. Araştırmacılar, 20 Ocak - 1 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 69 milyon kişinin tıbbi kayıtlarına baktı. Yeni bir araştırmaya göre, Covid-19 olan kişilerde anksiyete veya depresyon gibi bir psikiyatrik bozukluk tanısı alma riski artmış olabilir.
VAKALARIN BEŞTE BİRİNDE PSİKİYATRİK TANI VAR
CNN'nin haberine göre Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki üç ay içinde, hayatta kalanların neredeyse beşte birinin (% 18) psikiyatrik tanı aldığı tespit edildi. Bu, aynı dönemde çalışmanın bir parçası olarak analiz edilen farklı hastalıkları ve koşulları olan diğer hasta gruplarına göre yaklaşık iki kat daha olasıdır.
Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19'dan sağ kurtulanlardaki psikiyatrik tanıları grip, diğer solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, büyük kemik kırıkları, safra taşları ve böbrek taşları olan hastalarla karşılaştırdı.
Üniversitede emekli psikiyatrist ve fahri profesör David Curtis, "Çalışma, hastaların bir COVID-19 tanısından sonra, diğer bazı tıbbi olaylardan sonra, esas olarak anksiyete veya depresyon olmak üzere psikiyatrik bir hastalık tanısı alma riskinin biraz daha yüksek olduğunu bildiriyor" dedi.
Araştırmanın yazarı Paul Harrison, virüsün doğrudan nörolojik veya biyolojik etkisi, onu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, hastalığa yakalanmanın neden olduğu endişe ve endişe ve salgınla ilgili daha geniş endişeler gibi çeşitli faktörlerle açıklanabileceğini söylüyor.
Harrison, yeni çalışmanın öncelikle dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanları için bir eylem çağrısı olarak yorumlanabileceğini de ekliyor.
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