CPU Nedir? GPU Nedir? APU Nedir? Ne Farkları Var? Açıklıyoruz...

Yeni bir bilgisayar satın almadan önce CPU, GPU ve APU arasındaki farkları hatırlamanızda veya öğrenmenizde fayda var. Uzun süredir bilgisayar toplayanların hayatında olan bu terimler, size tasarruf ettirebilir. İşte CPU, GPU ve APU'nun bilgisayarlardaki işlevleri.
Merkezi İşlem Birimi (CPU)
İlk bilgisayarlarda işlemciler, birden fazla yongaya (çip) olarak dağıtılabiliyordu. Bugünlerde ise verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek için tek yonga olarak sunuluyor. Bu küçük boyutlu CPU'lara mikroişlemci de deniyor. Boyutları küçülen CPU'lar daha ince laptopların, hepsi bir arada cihazların ve daha hızlı telefonların yolunu açtı.
Bilgisayarın en önemli hesaplama işlemlerini gerçekleştiren CPU, RAM'de (rastgele erişim belleği) bulunan talimatları alır ve kendisinden istenen çıktıyı verir. CPU, işletim sistemini yüklemekten programları açmaya her tür görevi üstlenir. Oyunlar gibi yoğun işlemler, işlemcinizde önemli bir yük oluşturacaktır. Bu yüzden karşılaştırmalı testler, birçok kez oyunları kullanırlar.
Grafik İşlem Birim (GPU)
Geçen yıllar içerisinde CPU'larda birçok ilerleme yaşansa da, bu yongaların bazı dezavantajları hala var. CPU'lar, girdiyi aldıktan sonra işlemleri doğrusal adımlarla gerçekleştirirler. Bununla birlikte grafik işlemede birden çok verinin aynı anda işlenmesi gerekir. Grafik İşlem Birimi (GPU), CPU üzerindeki yükü azaltarak grafik performansını artırır.
GPU'nun paralel yapısı, kendi amacına göre uyarlanmıştır. Bu sayede oyunların ve video yürütmenin ihtiyaç duyduğu saniyedeki milyarlarca hesaplama işlemi karşılanabilir. GPU'lar genellikle ayrı bir kart olarak sunulurlar ve kendi RAM'lerine sahiptirler.
GPU'lar değiştirilebildiğinden, bu alanda yapacağınız bir yükseltme grafik performansında ciddi bir artış sağlayabilir. Elbette üst düzey performans sunan grafik kartlarının fiyatı da genellikle yüksektir. Yine de oyun oynayabilmek için uygun bir kart bulmak mümkün, kısacası her bütçeye uygun bir seçenek bulabilirsiniz.
APU (Hızlandırılmış İşlem Birimi)
Fiziksel boyutları ve üretim maliyetlerini düşürmek isteyen üreticiler, farklı bileşenleri tek bir yongada birleştirmenin yollarını keşfediyorlar. 'Yonga üzerinde sistem' (System-on-Chip / SoC) olarak bilinen bu tasarımda ana elektronik bileşenlerin tamamı, tek bir kalıp (die olarak da bilinir) içerisinde toplanıyor. SoC'ler en çok telefonlarda ve düşük maliyetli bilgi işlem cihazlarında kullanılıyor.
SoC'nin atası, Hızlandırılmış İşleme Birimi (APU) idi. Bu birimler, CPU ve GPU'yu bir araya getirerek hem performansı artırıyor, hem de maliyeti düşürüyor. APU'da iki birim birbirine yakın olduğundan CPU'daki yükün bir kısmı GPU ile paylaşılabiliyor. Ancak buna rağmen APU'nun ayrı bir CPU veya GPU kadar hızlı olmadığını söyleyelim. APU'lar, entegre grafik yongalarının bir adım ilerisi olarak düşünülüyor ve uygun fiyatlı bir yükseltme seçeneği olarak değerlendiriliyor.
APU'lar üretici AMD tarafından geliştirilse de, Intel'in de CPU ve GPU'yu bütünleştiren çözümleri var. Buradaki fark, AMD'nin piyasaya bir APU serisi sürerken, Intel ve diğer şirketlerinin bunları kendi ürünleriyle birleştirilmesi.
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