Creators Update İçin "Desteklenmeyen" Yol Açıldı!
Creators Update'i "desteklenmeyen" Windows 10'lu telefonlara yüklemenin yolu, "riski göze alanlar" için açıldı!
Windows 10 Mobile Creators Update, birkaç gün önce Windows Insider programının Release Preview (Yayın Önizleme) bölümüne ulaşmıştı. Creators Update resmi olarak sadece 13 telefona geldiğinden Microsoft, desteklenmemeye başlanan telefonların Release Preview üzerinden güncelleme almaya devam edebileceklerini söylemişti.
Ancak durumun bundan daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Güncellemeyi alabilmek için öncelikle telefonunuzun yapı 15063'te olması gerekiyor. Yani telefonu önce Slow veya Fast kanalı üzerinden güncellemek ve ardından Release Preview'a geçmek gerekiyor. Üstelik bu yolla güncellemeyi almanızın yolu da henüz açılmış değil. Microsoft'tan Brandon LeBlanc'a göre güncelleme, "yakında çevrimiçi olacak".
LeBlanc'ın tweet'inin üzerinden geçen 3 günün ardından güncelleme, hazır hale gelmiş görünüyor. Creators Update'i desteklemeyen bir telefonu güncellediyseniz, yapı 15063.138'e gelmiş olmalısınız. Artık Release Preview'e geçerek yapı 15063.251'i alabilirsiniz.
LeBlanc, "desteklenmiyorsa, desteklenmiyordur" diyerek bu yöntemin telefonlara destek kazandırmadığının altını çiziyor ve desteklenmeyen cihazlardan gönderilecek geri bildirimlerin takım tarafından okunmayacağını söylüyor. Creators Update'i "onaylanmış" liste dışındaki telefonlara yükleyenlerin bu "riski göze alarak" yapmaları gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın