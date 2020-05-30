Crew Dragon uzaya fırlatıldı, SpaceX'in ilk insanlı uzay görevi başladı

SpaceX, ABD topraklarından uzaya ilk insanlı uçuş denemesini yaptı. İki NASA astronotunu taşıyan "Crew Dragon" adlı uzay mekiği, Türkiye saati ile 22:22'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden roketle fırlatıldı. ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i UUİ'ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) taşıyacak olan Crew Dragon isimli SpaceX kapsülü SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.
SpaceX roketinin ilk olarak 27 Mayıs Çarşamba günü fırlatılması planlanmıştı. Ancak yağış nedeniyle fırlatma bugüne ertelenmişti.
SpaceX, Ocak ayında Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği test uçuşuyla, kapsülün acil durum kaçış sistemini başarıyla test etmişti.
SPACEX'İN İLK İNSANLI UÇUŞU NASIL İZLENEBİLİR?
Popular Science Türkiye, astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ve Damla Pekgöz'ün yorumlarıyla (PopularScienceTR) fırlatma anını canlı olarak yayınladı:
ASTRONOT MASSİMİNO İLE RÖPORTAJ
Fırlatma öncesinde Dr. Umut Yıldız ve Uzay Teleskobu Hubble'ı tamir eden eski astronot Mike Massimino'nun gerçekleştirdiği röportaj da Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.
Her ne kadar bu uçuş özel bir şirket tarafından gerçekleştiriliyor olsa da Crew Dragon için NASA'nın SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e ise 4,5 milyar dolar verdiği biliniyor. SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.
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