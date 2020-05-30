Crew Dragon uzaya fırlatıldı, SpaceX'in ilk insanlı uzay görevi başladı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in ilk insanlı roketi bugün başarılı şekilde uzaya fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenecek bu roketle, tarihte ilk kez uzaya özel bir şirket tarafından insan yollanmış oluyor. Peki, fırlatma anında neler yaşandı? İşte SpaceX'in uzay yolculuğunda yaşananlar: