Crysis Remastered, "Crysis'i Çalıştırır mı" Modu ile Şaşırtacak

Crysis Remastered'ın, ismiyle oyuncuları gülümseten bir "Crysis'i çalıştırır mı" moduyla geleceği ortaya çıktı! İşte bu modun işlevi...

Crysis Remastered'ta ilginç işlev

Bir zamanların PC oyuncularının dilinden düşmeyen, PC'lerin gücünü değerlendirmekte kullanılan "Crysis'i çalıştırıyor mu?" cümlesi, Crysis Remastered ile gerçek bir işleve dönüşüyor. İşlevin amacı, grafik ayarlarını açarak donanımınızı sonuna kadar zorlamak.

Geliştirici tarafından paylaşılan tek fotoğraf (yukarıda), işlev hakkında çok fazla şey söylemiyor. Ekran görüntüsünde uzaktaki noktaların grafik detaylarının pek azaltılmamış gibi görünmesi. Taşlardaki ve yeşil alanlardaki detaylar orijinal oyuna göre çok daha fazla gibi görünse de, yeşil alanların renginin orijinal oyuna göre daha doygun göründüğü, dolayısıyla bir miktar daha az gerçekçi olduğu söylenebilir. Ancak elbette herkesin değerlendirmesi farklı olabilir.

Orijinal adıyla yeni "Can it run Crysis?" modu, özellikle Nvidia'nın yeni gösterilen RTX 3000 serisi kartlarını test etmek için iyi bir yol sunacak. Crysis Remastered, 18 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

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Crysis Remastered, "Crysis'i Çalıştırır mı" Modu ile Şaşırtacak

 

 