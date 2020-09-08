Crysis Remastered, "Crysis'i Çalıştırır mı" Modu ile Şaşırtacak

Crysis Remastered'ın, ismiyle oyuncuları gülümseten bir "Crysis'i çalıştırır mı" moduyla geleceği ortaya çıktı! İşte bu modun işlevi...