Crysis Remastered İddiaları Doğrulandı. Crysis Remastered Artık Gerçek!

Birkaç gün önce ortaya atılan "Crysis geri dönüyor" iddiaları, yapılan açıklama ile birlikte kesinlik kazandı. Crysis Remastered, Nintendo Switch de dahil olmak üzere, tüm konsollar ve PC için yola çıktı.

Ve kesinleşti: Crysis Remastered geliyor!

Geçtiğimiz günlerde buradaki haberimizde, Crysis'in bir Remaster sürümünün yolda olduğundan bahsetmiştik. Twitter resmi hesabından yayınlanan iki heyecan verici tweet, bize bunu üstü örtülü bir biçimde de olsa zaten müjdeliyordu. Bazı Crysis hayranları, bu tweet'lerin Crysis 4'e işaret ettiğini iddia etse de, resmi açıklama bugün geldi. Crysis Remastered, PC'ye ve tüm konsollara geliyor.

Crytek, bir blog yazısı ile Crysis Remastered'ı doğruladı. CEO Avni Yerli, açıklamasında "Bir kez daha Crysis üzerinde çalışıyor olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Crysis hayranlarına, oyun için sahip oldukları tutkuya yakışan bir Crysis sunacağız" dedi.

Yerli, oyunun hem PC için, hem de mevcut konsollar için geliştirildiğini söylüyor. Bunu söylerken de, "hatta Nintendo Switch bile" diyerek, Switch sahiplerini heyecanlandırmaktan geri kalmıyor.

Crysis Remastered Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Henüz oyun hakkında herhangi bir detay sunulmuş değil. Hatta Crysis Remastered'ın ne zaman hazır olacağını bile bilmiyoruz. Neyse ki oyun için hazırlanan web sitesi açılmış durumda. Şimdilik bu sitede de bir detay yok ama gelişmeleri, ilk olarak buradan öğreneceğimiz kesin.

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