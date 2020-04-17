Crysis Remastered İddiaları Doğrulandı. Crysis Remastered Artık Gerçek!

Birkaç gün önce ortaya atılan "Crysis geri dönüyor" iddiaları, yapılan açıklama ile birlikte kesinlik kazandı. Crysis Remastered, Nintendo Switch de dahil olmak üzere, tüm konsollar ve PC için yola çıktı.