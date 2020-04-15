Crysis, Donanımınızı Zorlamak İçin Geri Dönüyor

2000'lerin sonlarında, oyun bilgisayarları için en büyük testlerden biri, Crysis'i çalıştırıp çalıştıramayacağı olmuştu. Her ne kadar oyunun görsel kalitesi halen iyi olsa da, artık oyunu çalıştırmanın bilgisayarlar için büyük bir başarı olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Ancak Crysis Twitter hesabı, üç yıllık sessizliğini bozarak, geçtiğimiz gün "RECEIVING DATA" (Veri Alınıyor) şeklinde bir tweet gönderdi. Bunun hemen ardındansa, bir başka tweet'te "Hey Nomad, you're still with us?" ibaresi ortaya çıktı. Her ne kadar bu tweet'ler ile çok fazla bilgi verilmiş olmasa da, şimdiden internette Crysis Remaster sürümü söylentileri dolaşmaya başladı.
Crysis 3, 2013 yılında sunulduğunda bilgisayarları görsel performans olarak zorlayan serinin en son oyunuydu. Oyunun motoru Cryengine popülerliğini korumuş olsa da, o zamandan beri PC oyun serisi sessizliğini korudu. TweakTown'ın söylediğine göre bu tweet, bir Crysis Remaster'ı hakkındaki ilk ipucu değil ve bir süredir teknoloji demolarında başka ipuçları da verilmekteydi.
Eğer yenilenen Crysis ışın takibi gibi en son teknolojileri ve Ryzen 9 3950X gibi çok çekirdekli işlemcileri kullanırsa, yeni bir "donanım canavarı" ile karşı karşıya olabiliriz.
Tabii ki bütün bunların bir tweet ve birkaç teknoloji demosu kaynaklı tahminler olduğunu unutmamakta fayda var. Ancak, TweakTown'ın da belirttiği gibi, EA daha önce yaptığı açıklamada bu yıl bazı büyük oyunlarının olduğunu söylemişti ve Crysis: Remastered bunlardan biri olabilir.
Sadece bir Remaster da olsa, yeni bir Crysis oyunu, yeni teknolojileri tanıtmak için mükemmel aday olabilir. Her ne kadar Crysis 2 veya Crysis 3, ilk oyun kadar "etkili" bir grafik kartı zorlama ününe sahip olmasa da, en son grafik teknolojilerini kullanıyordu.
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