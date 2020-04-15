Crysis, Donanımınızı Zorlamak İçin Geri Dönüyor

Yakın geçmişte, adını gerçek bir "donanım canavarı" olarak tarihe yazdırmış olan Crysis serisi, eğer bu tahminler doğru çıkarsa, geri dönmeye hazırlanıyor.

15 Nisan 2020 10:00

Levent Öztürk