Cumhurbaşkanlığından "Dünya GAFAM'dan Büyüktür" Çıkışı: GAFAM Nedir?

Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft gibi dev şirketlerin Dünya üzerindeki etkileri ve hakkımızda topladığı verilerin miktarı azımsanmayacak boyutlara ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanlığından gelen yeni bir açıklama, işte bu duruma işaret ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada bu devlere karşı yerli alternatifleri üretmemiz gerektiğini söyledi ve ekledi: "Dünya GAFAM'dan büyüktür."
GAFAM Nedir?
Koç, GAFAM derken tabii ki Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft'tan bahsediyor. Şirket isimlerinin ilk harflerini yan yana getirerek oluşturduğu GAFAM terimi, bu 5 teknoloji devini temsil ediyor.
TRT Akademi dergisinde yayınlanan bir röportajda Koç, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, "Dünya beşten büyüktür." diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM'dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar hâlimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir. Bizim, Bu GAFAM'ın muadillerini yapmamız gerekiyor."
GAFAM'a Karşı Yerli Alternatifler
Ali Taha Koç'un yaptığı bu açıklamalar, Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft'a yerli alternatifler için düğmeye basıldığı yorumlarını beraberinde getiriyor. Şu anda bu konuda bir hazırlık yapılıp yapılmadığını ya da nasıl bir hazırlık içerisinde olunduğunu kestirmek güç. Ama şurası bir gerçek; yakın zamanda yeni gelişmelerin yaşanması sürpriz olmayacaktır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın