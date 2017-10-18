Cuphead birkaç haftada milyonu aşmayı başardı...
1930'ların el çizimlerini andıran görüntüsü ile Cuphead, sadece birkaç hafta içerisinde milyonu geçti...
Orijinal olarak 2014 yılında duyurulmuş olan Cuphead oyununun uzun süredir beklemede olduğu söylenebilir. Ancak görünene göre bütün çaba ve gecikmeler artık işe yaramış durumda ve geliştirici StudioMDHR, oyunun bir milyon kopya sattığını duyurmuş durumda. Oyunun sadece 29 Eylül tarihinde yayımlandığı düşünülürse de bunun büyük bir başarı olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Studio MDHR'ın internet sitesinde geliştirici, hayranları ile bir teşekkür yazısı paylaştı. Sadece iki haftadır yayında olmasına rağmen aldıkları tepki için teşekkür eden ekip, yıllardır dinlenmeden çalışarak hayallerindeki gibi bir oyun ürettiklerini ve bu kadar fazla insanın Cuphead'i oynamasından hem gurur duyduklarını, hem de heyecanlı olduklarını belirtti.
Oyun hakkında bilgisi olmayanlar için Cuphead, 1930'lar tarzı el çizimleri ile süslenmiş, canlı bir müziğe sahip olan ortak olarak oynanan "shooter" türü bir oyun. Oyunun ilk bakışta çekici olan kısmı görüntüleri gibi gözükebilir ancak zorluğu, oyuna geri dönmenize sebep olacak. Bu oyun yetenek, sabır ve belki de en önemlisi ısrarcılık gerektiriyor.
Levent Öztürk
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