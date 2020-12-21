Cyberpunk 2077'de Kayıt Sorunu Ortaya Çıktı! Peki, Kayıtlar Nasıl Korunur?

Cyberpunk 2077'de kayıt dosyası hatası da ortaya çıktı. Oyunun "Save" dosyalarında oluşan sorun, oyuna devam etmenizi engelleyebilir. Peki, bunu nasıl engellersiniz?