Cyberpunk 2077'de Kayıt Sorunu Ortaya Çıktı! Peki, Kayıtlar Nasıl Korunur?

Cyberpunk 2077'de kayıt dosyası hatası da ortaya çıktı. Oyunun "Save" dosyalarında oluşan sorun, oyuna devam etmenizi engelleyebilir. Peki, bunu nasıl engellersiniz?

  • Ercan Uğurlu
Cyberpunk 2077'de Kayıt Sorunu Ortaya Çıktı!

Cyberpunk 2077'de her geçen gün yeni problemler keşfediliyor. PlayStation ve Xbox sürümlerinde oluşan sorunların yanı sıra, adeta Cyberpunk 2077'nin son kalesi olarak elde kalan PC'de de sorunlar genişliyor. Bu defaki sorun ise kayıt sistemine ilişkin.

Cyberpunk 2077'de keşfedilen yeni soruna göre, oyunun kayıt sisteminde sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Şimdilik oyunun PC tarafını etkilediği düşünülen kayıt sorununun, dosya boyutunun 8 MB'ı aştığında yaşandığına ilişkin bilgiler var.

GOG.com tarafından konuya dair yapılan açıklama ise daha ilginç. Açıklamaya göre bu sorun ile karşılaşmamanın yolu, kayıt dosyasının boyutunun 8 MB'ı aşmamasını sağlamak. Bunu yapmak içinse çözüm, oyundaki envanter sisteminizde tuttuğunuz eşyaları sadeleştirmekten geçiyor. Yani diğer bir deyişle, kayıt alacağınız zaman eşyaları envanterinizden çıkartmanız gerekiyor.

Elbette bu açıklama bir hiç tatmin edici olmadığı gibi, hiç profesyonel bir yaklaşım da içermiyor. Fakat görünüşe göre oyuncuların şimdilik buna dikkat etmelerinden başka çareleri yok. Bu sorunu da  gelecek güncellemelerle çözülmesini beklediklerimiz arasına yazıyoruz.

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