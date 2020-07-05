Cyberpunk 2077'den, Windows 8 Kullananlara Çok Kötü Haber

Eğer halen Windows 8 kullanıyorsanız ve Cyberpunk 2077'yi merakla bekleyenlerden biriyseniz, bu haber hiç hoşunuza giteyecek.

Cyberpunk 2077, Windows 8'de Çalışmayacak

Merakla beklenen oyunlardan Cyberpunk 2077'nin DirectX 12 desteği bulunmayan Windows 8'de çalışmayacağı ortaya çıktı. Bununla birlikte oyunun Windows 7'de çalışacağı anlaşılıyor. Bu gelişme, destek süresi henüz tamamlanmayan Windows 8'i satın alıp, onu hala kullananların canını sıkabilir.

Gelişme, CD Projekt Red'den baş grafik programcısı Marcin Gollent'ın Almanca web sitesi PC Games Hardware'e yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Gollent, DX12'yi tercih etme sebeplerinden birinin Xbox platformları olduğunu söyledi. Geliştiriciye göre DX12'nin tercih edilmesinin ikinci nedeni, DirectX Raytracing (ışın izleme) oldu.

DX12 desteği Windows 7 SP1'e geçen sene geldiğinden Cyberpunk 2077'yi işletim sisteminde oynamak mümkün olacak. Ancak Windows 7 artık Microsoft tarafından desteklenmiyor ve güvenlik güncellemesi almıyor. Bu nedenle en kısa zamanda Windows 10'a geçmekte fayda var.

Windows 7'deki testleri sürdürdüklerini belirten Gollent, Windows 8'de DX12 kütüphanelerine yönelik bir güncelleme yapılmadığını, bu yüzden oyunun işletim sistemi üzerinde çalışmayacağını söyledi.

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