Okyanusun 7.000 Metre Derininde Ortaya Çıkan Ahtapot, Herkesi Şaşırttı

Araştırmacılar, okyanusun karanlık derinliklerinde, yaklaşık 7.000 metrede beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı: Dumbo ahtapotu.

  • Levent Öztürk
"Orada olmaması gereken" ahtapot herkesi şaşırttı

"Dumbo ahtapotu" olarak bilinen bir ahtapot, Hint Okyanusu tabanında, neredeyse 7.000 metre derinlikte görülerek şu ana kadar en derinde görülmüş kafadan bacaklı olarak kayıtlara geçti. Birleşik Krallık'taki Newcastle Üniversitesi'nin deniz biyologları, Nisan 2019'da otonom kafesli bir kamerayı Hint Okyanusu'nun Endonezya'ya yakın doğu kısmındaki Java Çukuru'na indirdiklerinde, bu canlının görüntüsünü yakaladılar.

Geçtiğimiz haftalarda Marine Biology dergisinde yayımlanan rapora göre bu kayıt, bu türün 6.000 metreyi geçen ve hadal kuşak olarak adlandırılan tamamen karanlık bölgede ilk kez görülmesini işaret ediyor. Ekip ilk olarak 5.760 metre derinlikte bir Dumbo ahtapotu gördüler ve kısa bir süre rekorun sahibi bu ahtapot oldu. Ancak günler sonra 6.957 metre derinliğinde bir başka ahtapot ile karşılaştılar.

Bunun büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen araştırmanın başyazarı Dr. Alan Jamieson, şu ana kadar derin denizde 400'den fazla dalgıç konuşlandırması yaptığını, pek çok farklı şey gördüğünü ancak çok nadiren ahtapotlarla karşılaştıklarını, 5.000 metreden derinde de görülebileceklerini düşünmediklerini belirtiyor.

Bu yeni bulgunun öncesinde bir kafadan bacaklının kaydedildiği en derin fotoğraf kanıtı 5.145 metre derinliğinde, Karayiplerde Barbados sahilinin açıklarında 1971 yılında yakalanmıştı. Araştırmacılar bu varlığın hangi türe ait olduğundan emin değiller ancak daha önce kaydedilmemiş bir tür olduğunu düşünüyorlardı. Ne yazık ki, Jamieson'un da belirttiği üzere bu tür yakalanmış olmadığı için hangi tür olduğunu belirlemenin bir yolu asla bulunamadı.

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