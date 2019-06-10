Cyberpunk 2077'ye Keanu Reeves Bombası!
Cyberpunk 2077 çıkış tarihi belli oldu. Nisan ayında piyasaya çıkacak olan Cyberpunk 2077, sürpriz olarak ise Keanu Reeves ile gelecek! İşte video!
- Ercan Uğurlu
Cyberpunk 2077, bir süredir beklenen bomba oyunlardan biri. E3 2019'da bir kez daha ortaya çıkan ve tanıtım fragmanı ile oyun severleri heyecanlandıran Cyberpunk 2077, Matrix ve John Wick filmleriyle ünlü Keanu Reeves'i de karşımıza çıkartacak!
Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürülecek. Night City adında kurgusal bir metropolde geçen bir açık dünya oyunu olacak olan Cyberpunk 2077'nin piyasaya çıktığında büyük sükse uyandıracağı kesin. Sipernetik implantları içeren fütüristik bir teknolojinin kullanıldığı oyunda, tanıdık bir yüz görecek olmamız da şimdiden oyuna ayrı bir heyecan katıyor.
1999 yılında Matrix ile ünlenen ve yakın zamanda da John Wick isimli karakterle karşımıza çıkan Keanu Reeves'in, E3 2019'da gösterilen Cyberpunk 2077 fragmanında yer alması, oyun severleri şimdiden fazlasıyla heyecanlandırdı. Ancak Keanu Reeves'in oyunda ne kadar süre karşımızda olacağı hangi karakteri canlandıracağı şimdilik bilinmiyor. Bilinen tek şey, John Wick edasıyla Cyberpunk 2077'de yer aldığı. Cyberpunk 2077'nin E3 2019'da yayınlanan Keanu Reeves'li fragmanını hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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