Cybic Legend: Bu Bisiklet Dünya'da Bir İlk!
Cybic Legend isimli bu bisiklet, daha önce hiç bir bisiklette görmediğimiz bir özelliğe sahip!
Amazon Alexa, mikrodalgalardan duvar saatlerine kadar hemen her şeyin içerisinde karşımıza çıkıyor ve bu listeye artık bisiklet de eklenmiş durumda. Bu bisiklet, 2019'un ilerleyen dönemlerinde Cybic Legend adlı bisiklet ürünü serisinin bir parçası olarak sunulacak. Aynı zamanda Cybic E-Legend adlı bir de elektrikli bisiklet geliştirilmekte ve her ikisi de CES 2019 fuarının öncesinde duyurulmuş durumda.
Bu bisikletler, Dünya'nın Amazon'un sesli asistanını barındıran ilk bisikletleri olacak ve bisikletinizle, yola odaklanmanız gereken bir anda rahat bir şekilde etkileşime geçebilmeniz için mümkün olacak. Örneğin hava kararmaya başladıysa ve evinize gidiyorsanız, bisikletinizin akıllı ışıklarını açmasını Alexa'dan isteyebiliyorsunuz. Ayrıca bisiklet adım adım döneceğiniz yolu tarif edebiliyor, trafik ve hava durumunu bildirerek yolculuğunuzun daha güvenli geçmesini sağlayabiliyor.
Bunun dışında Alexa'nın yeteneklerini kullanarak eve vardığınız zaman için yemek siparişi verebiliyor, akıllı bir kilit ile etkileşime geçebiliyor ve doğrudan bisikletinizden müzik çalabiliyorsunuz.
Şu anda bu bisiklet serisi için sadece Birleşik Krallık piyasa tarihi belirli durumda ancak bisikletin CES 2019'da Las Vegas'da tanıtılacağı düşünülürse en azından ABD'ye de sunulacağı tahmin edilebilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın