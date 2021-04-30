Otomobil Üreticisi Dacia Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Dacia Logosu

Ülkemizde Duster ve Sandero gibi modelleriyle ilgi gören otomobil üreticisi Dacia, 2008'den beri kullandığı logosunu değiştiriyor. Yeni Dacia logosu ve fazlası, haberimizde...