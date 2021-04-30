Otomobil Üreticisi Dacia Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Dacia Logosu

1960'lı yıllarda Romanya'da kurulan otomobil üreticisi Dacia, 1999 yılında Renault tarafından satın alınmış ve Fransız devinin çatısı altına girmişti. Ülkemizde de, özellikle Duster ve Sandero gibi modellerle ilgi çeken Dacia, 2008 yılından beri kullandığı logosunu radikal bir biçimde değiştirmeye hazırlanıyor.
Yeni logoda gümüş arka plan tamamen ortadan kalkıyor ve son derece minimalist bir tasarım göze çarpıyor. Bu değişikliğin, diğer tüm büyük markalarda olduğu gibi, elektrikli araçlara geçiş aşamasını temsil ettiği söyleniyor.
Bilindiği gibi Renault da, geçtiğimiz haftalarda yeni logosunu tanıtmıştı. Renault'ya ait olan Dacia'nın da benzer bir yolu takip etmesi çok da şaşırtıcı bir durum değil.
Açıklamaya göre bu yeni logo, 2022 yılından itibaren kullanıma girecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın