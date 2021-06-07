Dacia Haziran ayı kampanyasını açıkladı

Otomobil markaları haziran ayı kampanyalarını art arda açıklıyor. Dacia'dan yapılan açıklamaya göre Haziran kampanyasının detayları şu şekilde;
Dacia Haziran 2021 Kampanya Detayları
Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor.
Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4×2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor.
Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor.
Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.
Öte yandan, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.
Dacia'nın açıklamasına göre tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.
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