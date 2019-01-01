Daha Çok Veriniz, Facebook'ta Toplanıyor!
Kişisel verinizin Facebook üzerinden sandığınızdan çok yere ulaştığı ortaya çıktı; üstelik bilgileri alanlar, "kabahatimiz yok" diyor!
Facebook'taki gizliliğinizi yerle bir eden uygulamalara yenileri eklendi. Privacy International tarafından yapılan bir araştırmaya göre 34 popüler Android uygulamasından "en az" 20'si, sizden izin almadan Facebook'a verilerinizi gönderiyor.
Kişisel veri sızdıran uygulamalar arasında MyFitnessPal, Kayak, Skyscanner ve TripAdvisor sayılıyor. Gönderilen bilgiler eşsiz Android kimliği gibi analiz verileri içeriyor, ancak sonrasında kullanım verileri de gönderilebiliyor. Örneğin yolculuk uygulaması Kayak, hedef ve uçuş arama verilerini, yolculuk tarihinizi ve çocukların beraberinizde gelip gelmediğini yolluyor. Gönderilen bilgiler üzerinden kimliğiniz hemen belli olmasa da, teoride hangi uygulamaları yüklediğiniz, aynı kişiyle seyahat edip etmediğiniz gibi bilgileri edinmekte kullanılabilir.
Bu uygulamalar sadece yeni gizlilik endişeleri doğurmakla kalmıyor, Avrupa Birliği'nin devreye giren GDPR gizlilik kurallarını da ihlal ediyor gibi görünüyor. Bu kurallara göre kullanıcının rızası olmadan bilgi toplanmaması gerekiyor.
Bu noktada suçu sadece Facebook'a yükleyemeyiz çünkü Facebook'un geliştirici paketi, GDPR devreye girene dek izin isteme seçeneği sunmuyordu. Facebook buna yönelik bir onarım geliştirse de, geliştiricilerin bunu kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Araştırmaya göre birçok uygulama, eski geliştirici paketini kullanmaya devam ediyor. Skyscanner, izinsiz veri gönderdiğinin "farkında olmadığını" söylüyor.
AB ceza kesme konusunda işbaşı yapmadan önce uygulama geliştiricilerinin değişikliklere ayak uydurması gerekiyor. Bu konuda geliştiricileri dürtmek ve teşvik etmek, Facebook'a düşebilir.
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