Daha da "Çerçevesiz" Bir Galaxy S9

Galaxy S8 serisi ve Note 8'in neredeyse çerçevesiz ekranı sizin için yeterli değilse, Galaxy S9'un size büyük bir sürprizi olabilir!

Daha da "çerçevesiz" bir Galaxy S9 geliyor!

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