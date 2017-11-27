Daha da "Çerçevesiz" Bir Galaxy S9
Galaxy S8 serisi ve Note 8'in neredeyse çerçevesiz ekranı sizin için yeterli değilse, Galaxy S9'un size büyük bir sürprizi olabilir!
Samsung Galaxy S8'in ön yüzü neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor. Sadece üst ve alt kısımda ince, siyah bir bölüm mevcut. Samsung, geriye kalan bu siyah alanları da yok edip, ön yüzü tamamen ekrandan oluşan bir Galaxy S9 üretmek istiyor.
Sammobile'ın bir kaynağına göre firma, Galaxy S9'da yüzde 90 ekran-gövde oranına ulaşabilir. Galaxy S8'de bu oran yüzde 84 seviyesinde. Ekran alanındaki yüzde 6'lık artış, alt taraftaki siyah bölümün neredeyse tamamen yok olması, üst çerçevenin ise biraz daha incelmesi anlamına geliyor. Tüm bunlar, Galaxy S9'un daha büyük bir ekranla gelmesine veya aynı ekran boyutlarını koruyup, gövdesini küçülmesine de izin verebilir.
iPhone X'in ekranının etrafında neredeyse hiç siyah kısım olmadığı için Samsung'un böyle bir yol izlemesi anlaşılır. Ancak Samsung'un iPhone X'teki çentiğin aksine bir yol izleyeceği, ekranın şeklini değiştirmeyeceği anlaşılıyor.
Son dedikodular, Galaxy S9'un Ocak'ta tanıtılabileceğini söylemişti. Bu tarihe kadar birçok sızıntıyla karşılaşacağımızdan emin olabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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