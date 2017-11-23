Galaxy S9'u Ocak'taki CES 2018'de Görebiliriz!

Galaxy S9 ve S9 Plus'ın her zamankinden erken tanıtılacağına dair yeni bir iddia ortaya çıktı!

Galaxy S9'u Ocak'taki CES 2018'de Görebiliriz!

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