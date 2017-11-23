Galaxy S9'u Ocak'taki CES 2018'de Görebiliriz!
Galaxy S9 ve S9 Plus'ın her zamankinden erken tanıtılacağına dair yeni bir iddia ortaya çıktı!
Şu sıralar çok büyük bir yenilikle gelmeyeceği söylenen Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, yeni bir rapora göre oldukça yakın bir zamanda tanıtılabilir. Ancak bu, telefona erkenden ulaşabileceğiniz anlamına gelmiyor.
VentureBeat'e göre iki telefon da Ocak'taki CES 2018'de sürpriz bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın nasıl bir tasarımla geleceğini henüz bilmiyoruz ancak iddialara göre bu seneki modellerden farklı görünmeyecekler. Telefonların ekran boyutlarının da yine 5,8 inç ve 6,8 inç olacağı söyleniyor.
Değişikliklere geldiğimizde ise yeni Galaxy S9'ların Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, AKG stereo hoparlörler ve kameranın altında daha iyi konumda bulunan bir parmak izi sensörüyle geleceği söyleniyor. Galaxy S9 Plus'ta Note 8'deki gibi ikinci bir kamera da bulunabilir.
Haberimizin başında da söylediğimiz gibi telefonun CES 2018'de tanıtılması, satışa her zamankinden erken sunulacağı anlamına gelmiyor. Firma Galaxy S8 ve S8 Plus'ı geçen sene Şubat ayında MWC 2017'de tanıtmıştı ve bu seneki tanıtım, bir ay gerçekleşebilir.
Zeynel A. Öztürk
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