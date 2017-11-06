Daha "Gösterişli" Bir iPhone X Geliyor!

Sadece iPhone X'a sahip olmak size istediğiniz kadar gösteriş sunmuyorsa, o zaman çok daha "gösterişli" olan bu iPhone X hoşunuza gidebilir!

Daha "Gösterişli" Bir iPhone X Geliyor!

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