Dailymotion ve Huawei Video'dan Bir İlk!

Huawei Video, Dailymotion'ın video player teknolojisini uygulamaya entegre etti. Dailymotion ve Huawei Video'nun yeni teknoloji paketi, güçlü bir white label player, Dailymotion API'ı ile çok geniş uluslararası ve yerel video içeriği ağına erişim ve video envanterinden reklam geliri elde etmek için çözümleri kapsıyor.
Dailymotion'ın gelişmiş video teknolojisi beraberinde getirdiği geniş uluslararası ve yerel video içeriği ağıyla, Huawei Video'nun global olarak daha büyük bir hedef kitleye ulaşmasına imkan sağlıyor.
Dailymotion ve Huawei Video'nun stratejik partnerliğiyle ilgili Dailymotion Chief Content Officer, Stéphane Godin; ''Tüm premium ortaklarımız sayesinde bugün Dailymotion, üçüncü parti yayıncılara büyük miktarda video ve oynatma listesi ulaştırabiliyor. Tüm içerik kataloğumuzun yeni premium kitlelere ulaşması için Huawei ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz "dedi.
Dailymotion, global çapta bir çok medya grubunun ana video player teknolojisi sağlayıcısı ve video keşif platformudur. Le Monde, l'Equipe, BeIN SPORTS, JPI Media, Marie Claire, NBA G League, Media Prima, One India bunlardan bir kaçı. Dailymotion, 250 milyondan fazla kullanıcıyı kişisel haber ve eğlence dünyalarına bağlayan global bir video yayın hizmeti sunarken, aynı zamanda bu geniş içerik ağını, kendi içeriğini üretmeyen MSN, Bing, Orange gibi platformlara da sunmaktadır.
Huawei Consumer Business Group, Mobil Hizmetler Başkan Yardımcısı Jervis Su ise bu yeni iş birliğiyle ilgili şu sözleri kaydetti:
''Huawei Video hizmetimizi, dünya çapında kullanıcılarımızın her zaman ve her yerde izleyebileceği binlerce video ve film içeriğini, Dailymotion partnerliğimizle sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sayesinde kullanıcılarımıza daha fazla seçeneği sunarken, bu günlerde yaşamlarına da neşe getirmeyi ümit ediyoruz.''
Huawei Video gibi ünlü küresel yayıncıları destekleme stratejisiyle Dailymotion video teknolojisi çözümlerinin, yayıncıların içeriğini zenginleştirmeye, dijital ayak izlerini genişletmeye ve küresel bir kitleye ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyor.
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