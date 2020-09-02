'Birinci dalganın ikinci piki'.. Koronavirüste riski yüksek iller hangileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar açıklamalar yaptı. 'Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz' diyen Koca, riski yüksek illeri de söyledi.

Koronavirüs riskinin yüksek olduğu iller

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." dedi.

Sağlık Bakanı Koca özetle şunları söyledi:

"Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor. Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor. Sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor."

52 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Koca, "Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik." bilgisini verdi.

KORONAVİRÜSTE RİSKİ EN YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanı Koca, "Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık. HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi. Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek. HES kodu uygulaması, kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır" dedi.

HANGİ BÖLGELERDE, İLLERDE ARTIŞ VAR?

Koca ayrıca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır. "(Filyasyon) Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada. Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek.

VAKA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İL ANKARA

Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak." şeklinde konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GÜNDEMDE Mİ?

Koca, "Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu." dedi.

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