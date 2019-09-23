Dark Web'de Satılan 7 Şaşırtıcı Hesap Türü
Dark Web'de yasa dışı olarak satılan bu şeylere hacker'lar tarafından değer biçilmesi, sizi şaşırtabilir!
Dark web, yasa dışı şeylerin satıldığı aktif bir mekan. Peki burada internet hesaplarınızın da para ettiğini biliyor muydunuz? Dark web üzerinde sadece banka hesaplarınız değil, değersiz sandığınız birçok şey parayla satılabiliyor.
İşte fark web'de satılan farklı türde hesaplar.
1. Finansal ve Kişisel Hesaplar
Dark web'de satılan şeylerin en başlarında kişisel ve finansal hesaplar geliyor. Bu bilgiler, kimliğinizi veya paranızı çalmak için kullanılabiliyor, bu yüzden hacker'lar arasında sevilen bir "ürün" durumundalar.
Kendinizi bir "ürün" olarak düşünmek hoş olmasa da, isminizden adresinize ve banka hesabı bilgilerinize, kişisel bilgilerinizin her biri, siber suçlular için bir değere sahip.
2. Eposta Hesapları
LogDog'a göre eposta hesapları, hesap başına 0,7 dolar - 1,2 dolar arasında fiyatla satılıyor. Hacker'lar, eposta hesabını kişisel bilgi elde etmek veya onu botnet'in parçası haline getirmek için kullanabiliyorlar.
3. Flört Profilleri
Başta kulağa garip gelse de hacker'lar, flört hesaplarındaki kişisel bilgilerden kabaca bir profilinizi oluşturup, bunu kimlik hırsızlığı için kullanabiliyorlar (sizin adınıza iş yapmak). Eğer bunu yapamazlarsa, başkalarıyla sizin gibi konuşabiliyorlar. Ancak istedikleri, sevgilinizi çalmak değil, potansiyel partnerinizi kandırıp, kendisine para yardımı yapılmasını sağlamak.
4. Ele Geçen Netflix Hesapları
Hacker'lar Netflix hesabınızı ele geçirmeyi başarırsa, dizileri tek kuruş ödemeden seyredebiliyorlar. Ele geçmiş Netflix hesapları, sadece birkaç dolara satılıyor. Bu yüzden Netflix hesabınızda alışmadığınız bir etkinlik görürseniz, hemen parolanızı değiştirin.
5. Cinsel İçerikli Sitelerdeki Hesaplar
Benzer şekilde yetişkin içerikli site hesapları da Dark web'in en çok satılan ürünleri arasında. Yetişkin içerik siteleri, videolara erişim için genellikle aylık bir ücret talep ediyorlar. Hacker'lar, ödeme yapan bir kullanıcının hesabını ele geçirerek, bu hesabı 1 dolar gibi bir ücrete satabiliyor.
6. Bedava Uçuş için Havayolu Hesapları
Hacker'lar, finansal bilgilerinizi kullanarak kendilerine bir seyahat ayarlayabildikleri gibi, hesabınızdaki uçuş puanlarını ele geçirebiliyorlar. Bu ikinci tür taktiğin takip edilmesi, ilkinden daha zor.
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