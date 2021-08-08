Dark Web'de Satışa Çıkarılan Kimlik Bilgileri İçin Atılması Gereken 5 Adım

İnternetin karanlık yüzü Dark Web'de hassas bilgilerin satışı artarken, şirketler zorlu süreçlerden geçiyor. Geçtiğimiz yıl Dark Web'de satışa çıkarılan kurumsal kimlik bilgilerinin %429 oranda arttığına dikkat çeken WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, kimlik bilgilerini güvende tutmak isteyen kurumlar için 5 önemli adımı sıralıyor.

Dark Web'e Düşmemek İçin 5 Adım

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