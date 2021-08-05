Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 5 il

Koronavirüs pandemisinde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı illeri ve 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı verilere göre, vaka sayıları 3 büyük ilde de artış gösterdi.
Bakan Koca, paylaşamında "Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor." dedi. Koca "Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadelerini kullandı.
Vaka Sayısının En Çok Arttığı İller
Siirt bu hafta 100 binde 1139,94 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 748,39 olarak kayıtlara geçmişti.
Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller;
- Siirt
- Diyarbakır
- Bingöl
- Batman
- Bitlis
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/MZMRuMgIF8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 Bin Kişide)
Bakan Koca'nın açıklamasına göre koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
17-23 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43'tü.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/mAuwbXYnK9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021
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